Covid, la lista dei (pochi) negozi dove si potrà entrare senza Pass (Di martedì 18 gennaio 2022) In arrivo un nuovo decreto del Governo in tema Covid. O meglio, sulla definizione di una lista delle poche attività dove sarà possibile accedere senza Green Pass. Draghi e Speranza sono al lavoro per gestire la fase discendente della quarta ondata della pandemia che sembra annunciarsi all'orizzonte. I negozi senza Pass Ma non si allenta la stretta per chi non è vaccinato e non fa tamponi. Dal 1 febbraio senza Green Pass base potrebbe essere possibile entrare soltanto in negozi di alimentari, del settore sanitario come le farmacie, supermercati, ottica, acquisto di pellet o legna, carburanti. E – solo all'aperto – dal tabaccaio e all'edicola. Restano fuori dall'elenco le librerie mentre ...

