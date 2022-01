Covid Italia, terapie intensive crescono in 5 Regioni (Di martedì 18 gennaio 2022) L’occupazione media di posti da parte di pazienti Covid nei reparti di terapia intensiva degli ospedali Italiani è stabile, ‘ferma’ ormai da una settimana, dall’11 gennaio per l’esattezza, al 18%, dunque ancora 8 punti percentuali sopra la soglia del 10% considerata critica, secondo gli ultimi dati dell’Agenzia per i Servizi sanitari regionali (Agenas), aggiornati a ieri alle 19.11. Ma dai dati registrati nelle 24 ore, l’occupazione risulta aumentare in 5 Regioni: Campania con +1% si attesta al 13%, Friuli Venezia Giulia con +1% raggiunge il 24%, Marche (+1%) al 25%, Puglia con +1% registra il 13% e Toscana che vede salire l’occupazione dei posti letto del 2% (al 24%). Le altre Regioni e province autonome registrano dati stabili o in calo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 18 gennaio 2022) L’occupazione media di posti da parte di pazientinei reparti di terapia intensiva degli ospedalini è stabile, ‘ferma’ ormai da una settimana, dall’11 gennaio per l’esattezza, al 18%, dunque ancora 8 punti percentuali sopra la soglia del 10% considerata critica, secondo gli ultimi dati dell’Agenzia per i Servizi sanitari regionali (Agenas), aggiornati a ieri alle 19.11. Ma dai dati registrati nelle 24 ore, l’occupazione risulta aumentare in 5: Campania con +1% si attesta al 13%, Friuli Venezia Giulia con +1% raggiunge il 24%, Marche (+1%) al 25%, Puglia con +1% registra il 13% e Toscana che vede salire l’occupazione dei posti letto del 2% (al 24%). Le altree province autonome registrano dati stabili o in calo. L'articolo proviene daSera.

