Covid in Vaticano, positivi i due più stretti collaboratori di papa Francesco: quarantena per Parolin e Pena Parra (Di martedì 18 gennaio 2022) Due dei principali collaboratori di papa Francesco sono stati contagiati dal Coronavirus. Il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, e l'arcivescovo Edgar Pena Parra, sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato, sono entrambi positivi, secondo quanto rende noto la sala stampa. Il cardinale Parolin avrebbe anche manifestato dei sintomi lievi, mentre l'arcivescovo Pena Parra è, per il momento, asintomatico. Entrambi hanno già ricevuto il booster di vaccino e attualmente si trovano in isolamento fiduciario in Vaticano, nei rispettivi appartamenti in cui risiedono. I loro tamponi hanno dato esito positivo tra domenica e oggi. Anche il Vaticano ha da poco ...

