Covid, Ema: "Ragionevole quarta dose per immunodepressi. Booster a intervalli troppo brevi può ridurre livello di anticorpi" (Di martedì 18 gennaio 2022) Sì alla quarta dose agli immunodepressi, ma il Booster somministrato a intervalli troppo brevi può ridurre il livello di anticorpi. Sono i punti principali del briefing con la stampa dell'Agenzia europea del farmaco (Ema). "Nelle persone con sistema immunitario gravemente indebolito, che hanno ricevuto 4 dosi per la vaccinazione primaria, sarebbe Ragionevole che le autorità sanitarie pubbliche prendano in considerazione la somministrazione di una 4ª dose" ha spiegato il capo della strategia vaccinale dell'Ema, Marco Cavaleri. A proposito della quarta dose di vaccino per prevenire il Covid-19, "al momento non ci sono dati sulla ...

