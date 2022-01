Covid, discesa in vista: in 7 giorni 4,5 milioni di vaccinati. Ma la stretta sui no - vax non allenta (Di martedì 18 gennaio 2022) La corsa di Omicron continua ma perde propulsione. E si intravede il plateau dopo il quale anche la quarta ondata comincerà a sgonfiarsi. Un risultato possibile perché gli italiani continuano ad ... Leggi su leggo (Di martedì 18 gennaio 2022) La corsa di Omicron continua ma perde propulsione. E si intravede il plateau dopo il quale anche la quarta ondata comincerà a sgonfiarsi. Un risultato possibile perché gli italiani continuano ad ...

