Bimba precipitata dal terrazzo, la madre accusa l’ex marocchino: “L’ha lanciata di proposito” (Di martedì 18 gennaio 2022) Torino, 18 gen — «Mia figlia non è caduta. Mohssine L’ha lanciata dal balcone. Stavamo discutendo, prima L’ha scaraventata a terra, poi L’ha buttata giù»: lo sostiene Lucia Chinelli, mamma di Fatima, la Bimba di tre anni precipitata dal terrazzo del condominio dove viveva con i genitori separati, da un’altezza di dodici metri. Il volo, lo schianto, la morte della piccola sopraggiunta poche ore dopo. Lucia punta il dito contro l’ex marito, Mohssine Azhar, marocchino 32 anni e patrigno della piccola, attualmente in stato di fermo con l’ipotesi di reato per omicidio colposo. Bimba precipitata a Torino: un tragico gioco? Per sua stessa ammissione — una tesi ritenuta credibile dagli inquirenti — si sarebbe ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 18 gennaio 2022) Torino, 18 gen — «Mia figlia non è caduta. Mohssinedal balcone. Stavamo discutendo, primascaraventata a terra, poibuttata giù»: lo sostiene Lucia Chinelli, mamma di Fatima, ladi tre annidaldel condominio dove viveva con i genitori separati, da un’altezza di dodici metri. Il volo, lo schianto, la morte della piccola sopraggiunta poche ore dopo. Lucia punta il dito contromarito, Mohssine Azhar,32 anni e patrigno della piccola, attualmente in stato di fermo con l’ipotesi di reato per omicidio colposo.a Torino: un tragico gioco? Per sua stessa ammissione — una tesi ritenuta credibile dagli inquirenti — si sarebbe ...

