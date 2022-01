Voto a distanza per il Quirinale, due richieste a Fico. Scrive Pasquino (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ho sempre pensato e scritto che quando in Parlamento si vota su persone, ad esempio, nel caso delle autorizzazioni a procedere, il Voto deve essere segreto. Nel caso della Presidenza della Repubblica, la segretezza è indispensabile per due ragioni. Da un lato, è imperativo proteggere il parlamentare dalle eventuali rappresaglie dei candidati, spesso potenti, non votati; dall’altro, quasi egualmente, se non più, importante, non si deve consentire a nessun parlamentare di trarre vantaggi dall’esibizione del suo Voto. Semmai, sarà lui stesso a dichiarare, forse non solo a beneficio (sic) dei suoi elettori e dell’opinione pubblica, ma anche con l’obiettivo di ottenere ricompense più o meno improprie, per chi ha votato e perché. Meglio se potesse farlo in quanto rappresentante di un collegio uninominale dove gli elettori potrebbero ... Leggi su formiche (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ho sempre pensato e scritto che quando in Parlamento si vota su persone, ad esempio, nel caso delle autorizzazioni a procedere, ildeve essere segreto. Nel caso della Presidenza della Repubblica, la segretezza è indispensabile per due ragioni. Da un lato, è imperativo proteggere il parlamentare dalle eventuali rappresaglie dei candidati, spesso potenti, non votati; dall’altro, quasi egualmente, se non più, importante, non si deve consentire a nessun parlamentare di trarre vantaggi dall’esibizione del suo. Semmai, sarà lui stesso a dichiarare, forse non solo a beneficio (sic) dei suoi elettori e dell’opinione pubblica, ma anche con l’obiettivo di ottenere ricompense più o meno improprie, per chi ha votato e perché. Meglio se potesse farlo in quanto rappresentante di un collegio uninominale dove gli elettori potrebbero ...

Ultime Notizie dalla rete : Voto distanza Quarantena covid: come funzionano nuove misure e chi deve farla ... a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti una persona che si è trovata in un ambiente ...diritto - dovere di ciascun parlamentare di adempiere al proprio mandato ed esprimere il proprio voto. ...

Quirinale: Guzzetta, i positivi devono poter votare Voto a distanza o voto nelle prefetture? "Con queste ipotesi aggiungiamo complicazioni. Io vedo meglio la predisposizione di percorsi specifici, di luoghi dove i parlamentari positivi o in ...

«Voto a distanza per il Colle? Non ci sono problemi di ordine costituzionale» Corriere della Sera Quirinale: Guzzetta, i positivi devono poter votare Gli uffici della Camera dovrebbero pensare a "misure tecno-sanitarie" che consentano ai parlamentari positivi al Covid o in quarantena di poter prendere parte all'elezione del Presidente della Repubbl ...

Si voti il Presidente rispettando la Costituzione Fra qualche giorno, il presidente della Camera darà il via alle votazioni del parlamento riunito "in seduta comune" (non "a distanza") con la partecipazione dei delegati regionali, per l'elezione del ...

