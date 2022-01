Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2022 ore 19:45 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Viabilità DEL 17 GENNAIO 2022 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; LA CIRCOLazioNE E’ RIENTRATA NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; A SUD DELLA CAPITALE PERMANGONO RALLENTAMENTI SULL’APPIA, TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO; PER IL RESTO NON CI SONO ALTRE SEGNALazioNI DI RILIEVO; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SUL RACCORDO ANULARE SONO IN CORSO LAVORI NOTTURNI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA BUFALOTTA: DALLE 22 ALLE 6 SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA SULLE RAMPE DI SVINCOLO SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. E CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE: SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA LA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 gennaio 2022)DEL 17 GENNAIOORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; LA CIRCONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; A SUD DELLA CAPITALE PERMANGONO RALLENTAMENTI SULL’APPIA, TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO; PER IL RESTO NON CI SONO ALTRE SEGNANI DI RILIEVO; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SUL RACCORDO ANULARE SONO IN CORSO LAVORI NOTTURNI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA BUFALOTTA: DALLE 22 ALLE 6 SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA SULLE RAMPE DI SVINCOLO SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. E CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE: SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA LA ...

