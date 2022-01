Un brindisi molto glamour (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’1 febbraio 2022 inizierà ufficialmente l’anno della Tigre e la moda festeggia il Capodanno Lunare Cinese con svariati progetti. La simbologia tradizionale viene reinterpretata attraverso stampe e decorazioni in edizione limitata, che decorano abbigliamento e accessori. Non solo capsule collection e collaborazioni esclusive, ma anche progetti solidali, pensati per sostenere a distanza realtà bisognose. Le stelle prevedono un 2022 ruggente e glamour come non mai. Campagne e collezioni moda per il Capodanno Cinese 2022 guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’1 febbraio 2022 inizierà ufficialmente l’anno della Tigre e la moda festeggia il Capodanno Lunare Cinese con svariati progetti. La simbologia tradizionale viene reinterpretata attraverso stampe e decorazioni in edizione limitata, che decorano abbigliamento e accessori. Non solo capsule collection e collaborazioni esclusive, ma anche progetti solidali, pensati per sostenere a distanza realtà bisognose. Le stelle prevedono un 2022 ruggente ecome non mai. Campagne e collezioni moda per il Capodanno Cinese 2022 guarda le foto Leggi anche ...

Advertising

zazoomblog : Un brindisi molto glamour - #brindisi #molto #glamour - lorisz841 : RT @MatteoFreschini: Barú :Vorrei fare un brindisi a Kabir perchè è un grande uomo vorrei parlare con te più spesso perché so che potrei im… - musicapuglia : La serenata più esclusiva da organizzare alla futura sposa in Puglia, Calabria e Basilicata ??… - CSeseman : RT @MatteoFreschini: Barú :Vorrei fare un brindisi a Kabir perchè è un grande uomo vorrei parlare con te più spesso perché so che potrei im… - marylove1104001 : RT @MatteoFreschini: Barú :Vorrei fare un brindisi a Kabir perchè è un grande uomo vorrei parlare con te più spesso perché so che potrei im… -