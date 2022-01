Sinner-Sousa orario e tv, Australian Open 2022: programma, dove vederlo, streaming (Di lunedì 17 gennaio 2022) Gli Australian Open vedranno completarsi domani il primo turno dei tabelloni di singolare, maschile e femminile: il momento topico della stagione sul cemento arriva col primo torneo dello Slam del 2022 del tennis: questa notte saranno in campo sei azzurri, tra i quali Jannik Sinner, testa di serie numero 11. L’azzurro affronterà, nel secondo match in programma sulla Kia Arena a partire dall’1.00 ora italiana di domani, martedì 18 gennaio, il lucky loser lusitano Joao Sousa. Il match seguirà quello femminile tra la statunitense Robin Anderson e l’Australiana Samantha Stosur, entrambe beneficiarie di una wild card per il tabellone principale. Tutti gli Australian Open 2022 verranno trasmessi in diretta tv sui canali ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) Glivedranno completarsi domani il primo turno dei tabelloni di singolare, maschile e femminile: il momento topico della stagione sul cemento arriva col primo torneo dello Slam deldel tennis: questa notte saranno in campo sei azzurri, tra i quali Jannik, testa di serie numero 11. L’azzurro affronterà, nel secondo match insulla Kia Arena a partire dall’1.00 ora italiana di domani, martedì 18 gennaio, il lucky loser lusitano Joao. Il match seguirà quello femminile tra la statunitense Robin Anderson e l’a Samantha Stosur, entrambe beneficiarie di una wild card per il tabellone principale. Tutti gliverranno trasmessi in diretta tv sui canali ...

