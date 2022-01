Shalabayeva, la Corte d’Appello riapre l’istruttoria. Ammesse le testimonianze dei giudici romani (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si riapre l’istruttoria dibattimentale del processo sull’espulsione di Alma Shalabayeva e di sua figlia avvenuta nel 2013. Lo ha deciso la Corte d’Appello di Perugia dopo una Camera di consiglio durata oltre tre ore. I giudici infatti hanno accolto le richieste delle difese di chiamare a testimoniare in aula l’ex procuratore di Roma Giuseppe Pignatone. Il pm Eugenio Albamonte e l’allora procuratore aggiunto Nello Rossi. Che sarebbero stati “tratti in inganno” dalla polizia per consentire l’espulsione della moglie del dissidente kazako Muktar Ablyazov. Presenti in aula sei dei sette imputati. Tra i quali l’ex capo della Squadra Mobile di Roma ed ex questore di Palermo Renato Cortese. E l’ex capo dell’ufficio immigrazione ed ex vertice della Polfer Maurizio ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sidibattimentale del processo sull’espulsione di Almae di sua figlia avvenuta nel 2013. Lo ha deciso ladi Perugia dopo una Camera di consiglio durata oltre tre ore. Iinfatti hanno accolto le richieste delle difese di chiamare a testimoniare in aula l’ex procuratore di Roma Giuseppe Pignatone. Il pm Eugenio Albamonte e l’allora procuratore aggiunto Nello Rossi. Che sarebbero stati “tratti in inganno” dalla polizia per consentire l’espulsione della moglie del dissidente kazako Muktar Ablyazov. Presenti in aula sei dei sette imputati. Tra i quali l’ex capo della Squadra Mobile di Roma ed ex questore di Palermo Renatose. E l’ex capo dell’ufficio immigrazione ed ex vertice della Polfer Maurizio ...

