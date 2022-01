Advertising

La saga ditorna a terrorizzare i fan. Con un solido debutto - 30,6 milioni da 3.664 sale e una media per sala di 8.351 dollari - il nuovoSpider - Man: No Way Home dalla vetta del box office USA , ma il cinecomic Marvel diventa il quarto incasso di sempre in patria e supera gli 1,6 miliardi nel mondo. Qui trovate la nostra ...ROMA, 16 GEN Dopo 4 settimane di dominio assoluto, SpiderMan No Way Home, cede lo scettro al botteghino Usa ad un ritorno atteso:, la saga di GhostFace al quinto sequel, il primo senza lo scomparso Wes Craven, con Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox e Marley Shelton che riprendono i propri precedenti ruoli, ...Con un solido debutto, Scream scalza Spider-Man: No Way Home dalla vetta del box office USA, ma il cinecomic Marvel diventa il quarto incasso di sempre in patria. La saga di Scream torna a terrorizzar ...Dopo 4 settimane di dominio assoluto, Spider-Man No Way Home, cede lo scettro al botteghino Usa ad un ritorno atteso: Scream, la saga di GhostFace al quinto sequel, il primo senza lo scomparso Wes Cra ...