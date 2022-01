Sci, Super Brignone: a Zauchensee è suo il superGigante (Di lunedì 17 gennaio 2022) Federica Brignone è “maggiorenne” in fatto di vittorie in Coppa del Mondo: oggi ha conquistato la 18esima, confermandosi la miglior azzurra di sempre nella competizione, che ha vinto nel 2020. Ha messo in riga tutte le avversarie imponendosi in 1.10.84 nel SuperG di Zauchensee, in terra d’Austria. Una pista che evidentemente le piace visto che due anni fa ha portato proprio là ha conquistato la combinata. Seconda la svizzera Corinne Suter con 1.10.88 e terza l’austriaca Ariane Raedler in 1.11.01, che sulla pista di casa ha conquistato il primo podio della carriera. Subito fuori dal podio Marta Bassino, quarta in 1’11?27; ottava Elena Curtoni in 1’11?43: entrambe hanno fatto meglio della campionessa elvetica Lara Gut-Behrami, detentrice del titolo iridato. Visualizza questo post su Instagram Un post ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 17 gennaio 2022) Federicaè “maggiorenne” in fatto di vittorie in Coppa del Mondo: oggi ha conquistato la 18esima, confermandosi la miglior azzurra di sempre nella competizione, che ha vinto nel 2020. Ha messo in riga tutte le avversarie imponendosi in 1.10.84 nelG di, in terra d’Austria. Una pista che evidentemente le piace visto che due anni fa ha portato proprio là ha conquistato la combinata. Seconda la svizzera Corinne Suter con 1.10.88 e terza l’austriaca Ariane Raedler in 1.11.01, che sulla pista di casa ha conquistato il primo podio della carriera. Subito fuori dal podio Marta Bassino, quarta in 1’11?27; ottava Elena Curtoni in 1’11?43: entrambe hanno fatto meglio della campionessa elvetica Lara Gut-Behrami, detentrice del titolo iridato. Visualizza questo post su Instagram Un post ...

