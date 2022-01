Sci alpino, Mikaela Shiffrin vince anche…da assente! Solo briciole per Goggia e Vlhova a Zauchensee (Di lunedì 17 gennaio 2022) Se il weekend di Coppa del Mondo di sci alpino non ha sorriso in ottica classifica generale a Petra Vlhova, ventiseiesima in discesa e diciottesima in superG, è andata ancor peggio alla nostra Sofia Goggia che si deve accontentare della diciannovesima piazza raggiunta ieri e si dirige verso Cortina con qualche acciacco. La rovinosa caduta nella libera di Zauchensee ha lasciato strascichi non Solo fisici, ma anche numerici in termini di punti. Per contendere la sfera di cristallo a Shiffrin la bergamasca non può permettersi di non salire sul podio nelle discipline veloci dato che il gigante si sta rivelando poco produttivo a livello di risultati. Assai diverso il discorso su Petra Vlhova, che partecipando alle gare austriache ha in qualche modo svelato le carte ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) Se il weekend di Coppa del Mondo di scinon ha sorriso in ottica classifica generale a Petra, ventiseiesima in discesa e diciottesima in superG, è andata ancor peggio alla nostra Sofiache si deve accontentare della diciannovesima piazza raggiunta ieri e si dirige verso Cortina con qualche acciacco. La rovinosa caduta nella libera diha lasciato strascichi nonfisici, ma anche numerici in termini di punti. Per contendere la sfera di cristallo ala bergamasca non può permettersi di non salire sul podio nelle discipline veloci dato che il gigante si sta rivelando poco produttivo a livello di risultati. Assai diverso il discorso su Petra, che partecipando alle gare austriache ha in qualche modo svelato le carte ...

Advertising

Eurosport_IT : Che bello rivedere Giuliano Razzoli sul podio ???????? Il video della premiazione: - Eurosport_IT : Mikaela #Shiffrin, come lei nessuno mai! ?? Con Schladming sale a quota 47 vittorie in slalom diventando l'atleta p… - ACP_it : E' etico e coerente avvicinare i bimbi allo sci alpino? - infoitsport : La gioia di Federica Brignone, inno e urlo sul podio di Zauchensee dopo la vittoria in Super-G - Video Sci Alpino F… - LoSportpiubello : Emozioni alla radio 2036: Sci Alpino, Slalom speciale M WENGEN (16-1-2022) -