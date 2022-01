Sanremo 2022, arriva il Covid: un big in gara è positivo, le sue condizioni (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Festival di Sanremo 2022 si avvicina e il Covid è già in agguato. Un big in gara è risultato positivo, la notizia è di poco fa. Manca davvero pochissimo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Festival disi avvicina e ilè già in agguato. Un big inè risultato, la notizia è di poco fa. Manca davvero pochissimo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Advertising

RollingStoneita : #Amadeus l’ha annunciato al Tg1: «Saranno protagonisti assoluti della prima serata». La band, in collegamento da Lo… - IlContiAndrea : #Sanremo2022, #Aka7even positivo: “Sto bene”. Il cantante in gara al Festival @FQMagazineit - IlContiAndrea : Buona lettura! #Sanremo2022, gli ascolti in anteprima dei 25 brani: Mahmood e Blanco, Elisa da podio. Sorprese da… - nadiacavagna236 : Ufficio Stampa RAI: No alla propaganda LGBTQ a Sanremo 2022! Firma per impedirne la strumentalizzazione - Sign: - PolicoroT : A Sanremo la prima Edizione del 'Cristian Music Festival – Festival della Canzone Cristiana' 2022. -