Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga | “Siamo stati cacciati”

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Uno spiacevole inconveniente per: la coppia, resa celebre dal GF Vip 5, avrebbe dovuto prendere parte a Una cena con delitto in un noto ristorante milanese ma poi, a causa di un errore nella prenotazione, sarebbe stata bloccata all’ingresso del locale. “Non vi ho detto nulla sulla cena con delitto perché non c’è stata.all’ingresso perché ho avuto un’incomprensione con il signore che mi ha fatto prenotare”, ha confessato il figlio di Walterai fan dei social, mentreha confermato che tra il fidanzato e la persona incaricata di prendere le prenotazioni sarebbe scoppiata una furibonda lite e che sarebberodal locale. ...

La coppia doveva partecipare ad una cena con delitto ma purtroppo sono stati cacciati ancora prima di entrare: Zenga racconta ai fan cosa è successo. Andrea Zenga esono stati respinti da un ristorante. I due decidono di raccontare tutto ciò che è successo ai fan curiosi. Proprio l'ex gieffino spiega come sono andate le dinamiche, stupito che la ...... cosa è successo Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Zenga e la. I due com in molti ... Non è stato un inizio facile, in quantoera già fidanzata da tempo ma ad oggi, ...