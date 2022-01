Roma | infortunio per Pellegrini | l’esito degli esami e i tempi di recupero

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Lorenzosi è fermato nel riscaldamento della partita del campionato di Serie A-Cagliari, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 grazie al calcio di rigore siglato da Sergio Oliveira. Il centrocampista italiano ha accusato un problema fisico e Mourinho ha deciso di non rischiarlo.si è sottoposto aglistrumentali, non sono state evidenziate lesioni ma un’infiammazione alla cicatrice del vecchio. Salterà la partita di Coppa Italia contro il Lecce e la gara di campionato contro l’Empoli. Tornerà a disposizione dopo la pausa il 6 febbraio contro il Genoa allo stadio Olimpico. L'articolo CalcioWeb.

... rientrerà dopo la sosta Brutte le notizie per lae per José Mourinho. Lorenzo Pellegrini si è sottoposto oggi agli esami per verificare l'entità dell'che lo ho fermato nei giorni ...ARTICOLO IN AGGIORNAMENTORoma, 17 gen. (Adnkronos) - "Quanto vale Barak? Diciamo tanto. Leggo certi numeri e mi viene da ridere. 25 milioni? Non lo so, penso che siano pochi". Lo ha detto il presidente dell'Hellas Verona, Mau ...Gli esami hanno evidenziato un problema al quadricipite, già precedentemente infortunato. Il rientro di Pellegrini è previsto dopo la sosta ...