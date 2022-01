Rapporto Oxfam a Davos | la pandemia raddoppia le ricchezze dei paperoni

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Nei primi due anni dii 10 uomini più ricchi del mondo hanno più cheto i loro patrimoni, passati da 700 a 1.500 miliardi di dollari, al ritmo di 15.000 dollari al secondo, 1,3 miliardi di dollari al giorno. Nello stesso periodo 163 milioni di persone sono cadute in povertà a causa della. La denuncia arriva daldi“Ladella disuguaglianza”, in occasione dell’apertura dei lavori del World Economic Forum di. “Dall’inizio dell’emergenza Covid-19, ogni 26 ore un nuovo miliardario si è unito ad una élite composta da oltre 2.600 super-ricchi le cui fortune sono aumentate di ben 5 mila miliardi di dollari, in termini reali, tra marzo 2020 e novembre 2021”, denuncia l’organizzazione non governativa. Solo per Jeff Bezos, ...