Quirinale - 7 | Renzi

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Ad una settimana dall'inizio delle votazioni sul Capo dello Stato, quale possa essere lo scenario realizzabile rappresenta ancora un rebus, cosi come la reale disponibilità del Cavaliere come ...

Ad una settimana dall'inizio delle votazioni sul Capo dello Stato, quale possa essere lo scenario realizzabile rappresenta ancora un rebus, cosi come la reale disponibilità del Cavaliere come ...La pensa così Matteo, che in una recente intervista al 'Corriere della Sera', dice la sua sul. "Io parlo con tutti - spiega - vedremo se il centrodestra avanzerà formalmente una ...«Diciamolo in modo chiaro, Berlusconi non ha nessuna chance di fare il Presidente della Repubblica. Berlusconi è circondato da gente che ne asseconda i disegni. Che non ci siano i ...Giovanni Toti, cofondatore di Coraggio Italia e presidente della Regione Liguria, chiarisce con realismo la sua posizione rispetto alla candidatura di Silvio Berlusconi alla presidenza della Repubblic ...