Peste suina, nuove regole in arrivo. Toti: “Aree verdi chiuse fuori dai divieti” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Attesa domani un’ordinanza interpretativa della Regione dopo il lockdown nei boschi deciso da Roma. L’assessore Piana: “Fino a 10 mila cinghiali da eliminare in Liguria”. Utilizzati i droni per la ricerca di carcasse Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 17 gennaio 2022) Attesa domani un’ordinanza interpretativa della Regione dopo il lockdown nei boschi deciso da Roma. L’assessore Piana: “Fino a 10 mila cinghiali da eliminare in Liguria”. Utilizzati i droni per la ricerca di carcasse

