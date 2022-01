Pechino 2022 | Xi ottimista | ma è stop alla vendita dei biglietti causa Covid

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Nel discorso inaugurale del Forum mondiale dell’Economia di Davos, il presidente Xi Jinping si è dichiarato fiducioso sulla riuscita dei Giochi olimpici invernali dial via dal 4 febbraio. Il leader cinese ha assicurato che la Cina presenterà “al mondo Giochi lineari, sicuri e splendidi”. Ma segnale delle preoccupazioni del Comitato organizzatore è la decisione di fermare ladei. “Al fine di proteggere la salute e la sicurezza del personale e degli spettatori legati alle Olimpiadi - si legge in una nota del Comitato - è stato deciso di adeguare il piano precedente sulladeial pubblico e della organizzazione degli spettatori in loco”. È stato deciso che “inon dovranno più essere venduti ma che saranno presenti in loco durante i ...

"Per proteggere la salute e la sicurezza del personale e del pubblico" La Cina ha annullato la vendita dei biglietti al pubblico per le Olimpiadi invernali di, che si disputeranno dal 4 al 20 febbraio, consentendo solo agli invitati di seguire le gare, a causa della stretta sui controlli contro il Covid - 19. Lo ha annunciato il comitato ...A meno di tre settimane dal via dei Giochi di, torna alta in Cina l'allerta legata alla pandemia di Coronavirus , al punto da costringere il Comitato Organizzatore a una nuova, significativa stretta sul piano della sicurezza ...Omicron anche sulle lettere della posta? Sì, è possibile e in Cina già corrono ai ripari. Colpa di una missiva dal Canada destinata a Pechino, sulla cui confezione esterna e sulla superficie interna ...Alle Olimpiadi invernali solo gli invitati potranno seguire le gare e le prove. La misura come parte della stretta sui controlli contro il Covid e Omicron ...