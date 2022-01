Paura per Red Canzian, ricoverato per un'infezione: "Ho rischiato la setticemia" (Di lunedì 17 gennaio 2022) Red Canzian , ex bassista e voce dei Pooh , è ricoverato all' ospedale Cà Foncello di Treviso per una infezione che ha rischiato di generare una setticemia . A renderlo noto è stato lo stesso artista ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 17 gennaio 2022) Red, ex bassista e voce dei Pooh , èall' ospedale Cà Foncello di Treviso per unache hadi generare una. A renderlo noto è stato lo stesso artista ...

Ultime Notizie dalla rete : Paura per Ucraina, dozzine Pc governo infettati dopo cyberattacco ...che ha messo fuori uso diversi siti governativi su cui è apparso il messaggio "abbiate paura e ... che prese di mira istituzioni governative, finanziarie ed energetiche in Ucraina e causò danni per ...

Paura per Red Canzian, ricoverato per un'infezione: "Ho rischiato la setticemia" A renderlo noto è stato lo stesso artista con un video messo in onda al termine del debutto dello spettacolo 'Casanova opera pop', al quale Red ha lavorato per tre anni prima di riuscire a portarlo ...

Paura per Corona in A1 Illeso dopo uno schianto QUOTIDIANO NAZIONALE Un cinghiale attraversa la strada, per evitarlo si ribalta con l’auto In macchina anche la figlia Paura questa notte a Cossignano, nel piceno, dove un uomo, per via di un improvviso attraversamento da parte di un cinghiale, è finito sotto sopra con la sua auto perdendo ...

Consumi: batosta per effetto Omicron-caro bollette, Governo pensa a ristori Secondo Confesercenti, nel primo trimestre, a rischio circa 6,4 mld di euro di consumi. Mercoledì atteso il tavolo Governo-imprese ...

