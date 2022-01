Orrore in casa: figlio picchia ripetutamente l’anziana madre alle porte di Latina (Di lunedì 17 gennaio 2022) E’ un vero e proprio Orrore quello che si è consumato tra le mura di una casa a Sermoneta, in provincia di Latina: un 43enne ha picchiato ripetutamente l’anziana madre malata, costretta sulla sedia a rotelle. L’uomo l’avrebbe anche vessa e minacciata verbalmente, portandola a uno stato di assoggettamento psicologico. E’ quanto emerso dalle indagini effettuate dai carabinieri della Stazione di Sermoneta, aderenti alla strategia di monitoraggio per i reati di “maltrattamenti contro familiari e conviventi”. figlio picchia la madre: l’Orrore domestico Si ipotizza che i maltrattamenti siano andati avanti per molto tempo, forse addirittura anni. Potrebbero essere state proprio le percosse ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 gennaio 2022) E’ un vero e proprioquello che si è consumato tra le mura di unaa Sermoneta, in provincia di: un 43enne hatomalata, costretta sulla sedia a rotelle. L’uomo l’avrebbe anche vessa e minacciata verbalmente, portandola a uno stato di assoggettamento psicologico. E’ quanto emerso dindagini effettuate dai carabinieri della Stazione di Sermoneta, aderenti alla strategia di monitoraggio per i reati di “maltrattamenti contro familiari e conviventi”.la: l’domestico Si ipotizza che i maltrattamenti siano andati avanti per molto tempo, forse addirittura anni. Potrebbero essere state proprio le percosse ...

