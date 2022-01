Omicron 2, cosa sappiamo della sottovariante Covid (Di lunedì 17 gennaio 2022) Omicron 2, arrivano dal Nord Europa i primi segnali su una sottovariante di Omicron (BA.2) che sta prendendo piede. “sappiamo ancora molto poco e non dobbiamo fare allarmismo, è una sottovariante di Omicron. Ha buona parte delle caratteristiche dell’originale quindi non ci deve allarmare perché i vaccini non sono bucati neanche da Omicron 2 visto che non sono stati bucati dall’Omicron originale – dice all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova – Rimane il concetto che i non vaccinati possono avere più problemi degli immunizzati ma sappiamo bene, da Omicron, che la malattia naturale ci protegge nei confronti delle forme di più ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 gennaio 2022)2, arrivano dal Nord Europa i primi segnali su unadi(BA.2) che sta prendendo piede. “ancora molto poco e non dobbiamo fare allarmismo, è unadi. Ha buona parte delle caratteristiche dell’originale quindi non ci deve allarmare perché i vaccini non sono bucati neanche da2 visto che non sono stati bucati dall’originale – dice all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttoreClinica di malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova – Rimane il concetto che i non vaccinati possono avere più problemi degli immunizzati mabene, da, che la malattia naturale ci protegge nei confronti delle forme di più ...

