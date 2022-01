Non mi lasciare: il figlio di Elena è morto? Vittima della rete? (Di lunedì 17 gennaio 2022) Andrà in onda questa sera una nuova puntata di Non mi lasciare, il secondo appuntamento con la fiction di Rai 1 che vede Vittoria Puccini protagonista nei panni di Elena. Un vice questore che indaga su alcuni casi collegati molto probabilmente tra loro. I segreti del dark web, un posto oscuro dove si può trovare di tutto, anche chi fa soldi, vendendo dei bambini. Ragazzini innocenti, bambine vittime di una rete che li attira dentro, con l’inganno. E il compito di Elena è proprio quello di scoprire chi si nasconde dietro alla maledetta tastiera del pc, chi muove le fila di tutto questo. Elena ha un passato misterioso: nessuno sa perchè 20 anni prima lasciò Venezia, città dove aveva le sue radici, la sua migliore amica, il suo grande amore. E tutti oggi, nel suo presente, sanno ancora meno di lei. Sanno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 17 gennaio 2022) Andrà in onda questa sera una nuova puntata di Non mi, il secondo appuntamento con la fiction di Rai 1 che vede Vittoria Puccini protagonista nei panni di. Un vice questore che indaga su alcuni casi collegati molto probabilmente tra loro. I segreti del dark web, un posto oscuro dove si può trovare di tutto, anche chi fa soldi, vendendo dei bambini. Ragazzini innocenti, bambine vittime di unache li attira dentro, con l’inganno. E il compito diè proprio quello di scoprire chi si nasconde dietro alla maledetta tastiera del pc, chi muove le fila di tutto questo.ha un passato misterioso: nessuno sa perchè 20 anni prima lasciò Venezia, città dove aveva le sue radici, la sua migliore amica, il suo grande amore. E tutti oggi, nel suo presente, sanno ancora meno di lei. Sanno ...

Advertising

SkySport : La Corte Federale australiana ha respinto all'unanimità l'appello di Novak Djokovic contro il ritiro del visto. Il… - borghi_claudio : Uno scandalo... ma come si fa a lasciare diritto di voto a chi non ha il green pass? E ci fanno pure il titolo, co… - ItaliaViva : Domenica 16 gennaio i romani hanno una grande opportunità, quella di dire sì al coraggio e all'unità dei riformisti… - RobertaM_1965 : @Paola91333281 @jacopo_iacoboni Paola, lei che lavoro fa? O può lasciare suo figlio, magari di 8 anni, a casa da so… - luca_macchio : @PauDybala_JR pensa bene quello che Fai. Non ci lasciare capitano ???????? -