Non ci sono vincitori nella saga Djokovic

Oggi iniziano gli Australian Open, il primo Slam della stagione tennistica, uno dei quattro tornei più grandi dell'anno. Eppure nelle ultime due settimane non si è parlato di tennis, ma di: visti, vaccini, certificati dei testi antigenici e molecolari e i loro QR collegati; si è parlato di stanze di albergo che in realtà sono lager, di conflitti diplomatici e governativi. Di complotti immaginari e scarafaggi reali, politiche migratorie ed etica sportiva. Si è parlato di Spartaco, Gesù Cristo, libero arbitrio, tribunali, corruzione, ma no: non si è parlato di tennis. Non si è parlato di tennis ma al giorno d'oggi parlare di politica è parlare di sport. I due mondi sono intrecciati in modo indissolubile, e quando c'è Novak Djokovic di mezzo quell'intreccio, che di solito esiste lontano dai nostri occhi, diventa manifesto, spesso con ...

