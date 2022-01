Mussolini | è morta Elena Curti | era la figlia segreta del Duce

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 17 gennaio 2022) E’ladi Benito, nata una settimana prima della ‘marcia su Roma’, èall’età di 99 anni nella sua casa di Acquapendente (Viterbo). Il funerale, apprende l’Adnkronos, si terrà domani, martedì 18 gennaio, nella cattedrale del Santo Sepolcro di Acquapendente. Dopo aver vissuto in Spagna per oltre 40 anni, intorno al 2000 lamai riconosciuta dal dittatore fascista era rientrata in Italia e si era stabilita nel paese dell’alto Lazio. Nel 2008 aveva perso il marito, Enrico Miranda, tenente dell’aviazione che ildecorò sul campo per l’eroico comportamento tenuto come primo pilota nella battaglia di Pantelleria. Nata a Milano il 19 ottobre 1922 dalla sarta Angela Cucciati, moglie ...