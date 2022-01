MotoGp | Marquez sarà al via dei test di Sepang

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Marcc'è. Lo spagnolo parteciperà regolarmente aidifissati per il 5 - 6 febbraio. Una gran bella notizia per il pilota e per la Honda , che ha ufficializzato la presenza del ...

Advertising

SkySportMotoGP : ULTIM'ORA MOTOGP MARC MARQUEZ PARTECIPERA' AI TEST DI SEPANG. AVEVA SALTATO LE ULTIME DUE GARE DEL 2021 #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - automotorinews : ?? È una piuma o Marc #Marquez? #MotoGP - infoitsport : MotoGP, Marquez sarà ai test di Sepang: risolti i problemi alla vista. Le news - infoitsport : MotoGP, Marquez: Nessun problema alla vista, ma il fisico risente dello stop - infoitsport : MotoGP, ufficiale: Marc Marquez pronto per il test in Malesia -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Marquez

Le risposte evidentemente sono stati confortanti dopo i problemi alla vista accusati sul finale della passata stagione, che avevano costrettoa dare forfait per le ultime tappe: il suo ...Marcviaggia verso i test di Sepang di inizio febbraio. L'obiettivo dello spagnolo della Honda, ... è di prendere parte alla prima sessione pre stagionale di prove della, fissata per il 5 ...Il pilota spagnolo è tornato in pista sul circuito di Portimao: "Mentre guidavo non avevo alcun fastidio alla vista" ...Il pilota spagnolo della Honda è tornato ad allenarsi e, nella giornata di ieri, è sceso sul circuito di Portimao, in Portogallo, per una giornata di test sulla moto stradale Honda RC213 V.