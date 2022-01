Milan-Spezia, Pioli amareggiato: “Abbiamo subito un torto!” (Di lunedì 17 gennaio 2022) La decisione di Marco Serra, direttore di gara del match di San Siro, ha compromesso inevitabilmente la gara. Il Milan dopo aver subìto la rete del pari, nel finale aveva raggiunto il vantaggio col sinistro ben indirizzato di Junior Messias. L’arbitro aveva però ravvisato un fallo pochi istanti prima che il pallone giungesse sul piede del brasiliano. Il gol, dunque, è stato conseguentemente annullato. Ad esprimere il proprio dispiacere per l’occasione perduta, a fine incontro, ai microfoni di DAZN, è giunto Stefano Pioli, tecnico rossonero: SULLA PARTITA – “Ho provato a calmare i miei giocatori a fine partita ma sapevamo di aver subìto un torto e Abbiamo perso lucidità. Le responsabilità sono nostre e, mi spiace dirlo, dell’arbitro. Peccato. Qualche difficoltà l’Abbiamo avuta durante la partita. Potevamo vincerla ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 17 gennaio 2022) La decisione di Marco Serra, direttore di gara del match di San Siro, ha compromesso inevitabilmente la gara. Ildopo aver subìto la rete del pari, nel finale aveva raggiunto il vantaggio col sinistro ben indirizzato di Junior Messias. L’arbitro aveva però ravvisato un fallo pochi istanti prima che il pallone giungesse sul piede del brasiliano. Il gol, dunque, è stato conseguentemente annullato. Ad esprimere il proprio dispiacere per l’occasione perduta, a fine incontro, ai microfoni di DAZN, è giunto Stefano, tecnico rossonero: SULLA PARTITA – “Ho provato a calmare i miei giocatori a fine partita ma sapevamo di aver subìto un torto eperso lucidità. Le responsabilità sono nostre e, mi spiace dirlo, dell’arbitro. Peccato. Qualche difficoltà l’avuta durante la partita. Potevamo vincerla ...

Advertising

annatrieste : Il calcio Napoli si complimenta con Milan e Spezia per aver giocato una bellissima partita - AntoVitiello : L'arrivo del #Milan a #SanSiro per la sfida allo #Spezia - DAZN_IT : Spezia: *ha bisogno di punti pesanti per salvarsi* Thiago Motta: 'Non dire altro' Napoli-Spezia 0-1 ? Milan-Spezia… - BDoltri : RT @RobertoSavino10: Complimenti a Milan e Spezia per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. Recupero… - ilPostSport : RT @ilpost: Cos’è successo nei minuti finali di Milan-Spezia -