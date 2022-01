Mihajlovic | «Speriamo che stasera non vinca il migliore»

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Poco prima di Bologna-Napoli, ai microfoni di Dazn ha parlato l’allenatore del Bologna, Sinisa. Gli è stato chiesto della sua simpatia verso il Napoli di Luciano Spalletti, di cui non ha mai fatto mistero dall’inizio della stagione. «Ognuno di noi ha le sue preferenze, so che è insolito che, visto dove ho giocato, io faccia il tifo per il Napoli ma è una simpatia che va oltre il lavoro professionale, perciò mi auguro che dopo questa partita leno tutte, ma che almeno questa ce la concedano. Insomma,che nonil». L'articolo ilNapolista.

Commenta per primo Sinisa, tecnico del Bologna , ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il ...di recuperare qualche positivo e poi loro due vediamo domani'.Ecco le parole del tecnico Sinisaal termine della gara persa 2 - 1 contro i sardi. "di recuperare qualche positivo in vista del Napoli. Orsolini? Gran gol, ha giocato molto bene ...Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato a DAZN prima della sfida col Napoli: "Scudetto? Ognuno di noi ha le preferenze. Ci sta che faccio il ...“La simpatia per il Napoli va oltre il lavoro professionale, dopo questa mi auguro che le vincono tutte, ma questa devono concedercela. Speriamo che non vinca il migliore”. Lo ha detto l’allenatore de ...