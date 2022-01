Mihajlovic: “Corsa scudetto? Faccio il tifo per il Napoli, è una simpatia che va oltre il lavoro” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Alle ore 18.30 si terrà la sfida Bologna-Napoli per la 22esima giornata di Campionato Serie A. Gli indisponibili sono: Insigne, Koulibaly, Anguissa, Ounas, mentre ci sarà Zielinski guarito invece dal Covid e Osimhen che partirà dalla panchina A pochi minuti dall’inizio del match, Siniša Mihajlovi? è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato: Sinisa Mihajlovic Bologna “Tanti attestati di stima da parte del Napoli, anche per la gestione. Tifa questa squadra per la Corsa scudetto?Ognuno di noi ha le preferenze, è insolito visto dove ho giocato e dove ho allenato, Faccio il tifo per il Napoli ma è una simpatia che va oltre il lavoro. Mi auguro che dopo questa partita ce la ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 gennaio 2022) Alle ore 18.30 si terrà la sfida Bologna-per la 22esima giornata di Campionato Serie A. Gli indisponibili sono: Insigne, Koulibaly, Anguissa, Ounas, mentre ci sarà Zielinski guarito invece dal Covid e Osimhen che partirà dalla panchina A pochi minuti dall’inizio del match, Siniša Mihajlovi? è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato: SinisaBologna “Tanti attestati di stima da parte del, anche per la gestione. Tifa questa squadra per la?Ognuno di noi ha le preferenze, è insolito visto dove ho giocato e dove ho allenato,ilper ilma è unache vail. Mi auguro che dopo questa partita ce la ...

