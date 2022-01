Meloni: "Il vero scontro oggi è tra globalisti e conservatori" (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Questo è un tempo nel quale tutto quello che ci definisce è sotto attacco. Il vero scontro, oggi, è tra l’opzione globalista e quella identitaria e conservatrice". Sono alcuni passaggi di un'intervista alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni pubblicata dal mensile Tempi. Da cui, secondo Meloni, discende un certo ragionamento: "Penso che un partito che riesca a parlare a tutti i potenziali conservatori italiani sia un partito maggioritario. Credo che la maggioranza degli italiani condivida il perimetro di valori di riferimento che Fratelli d’Italia porta avanti". L'intervista è anche l'occasione per parlare del successo di Io sono Giorgia, l'autobiografia pubblicata lo scorso anno, che ha raggiunto le 150mila copie vendute. Scritta per "provare a raccontarmi anche a chi non ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Questo è un tempo nel quale tutto quello che ci definisce è sotto attacco. Il, è tra l’opzione globalista e quella identitaria e conservatrice". Sono alcuni passaggi di un'intervista alla leader di Fratelli d'Italia Giorgiapubblicata dal mensile Tempi. Da cui, secondo, discende un certo ragionamento: "Penso che un partito che riesca a parlare a tutti i potenzialiitaliani sia un partito maggioritario. Credo che la maggioranza degli italiani condivida il perimetro di valori di riferimento che Fratelli d’Italia porta avanti". L'intervista è anche l'occasione per parlare del successo di Io sono Giorgia, l'autobiografia pubblicata lo scorso anno, che ha raggiunto le 150mila copie vendute. Scritta per "provare a raccontarmi anche a chi non ...

