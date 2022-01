Malawi vs Senegal: pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 17 gennaio 2022) Separati di un solo punto nel Gruppo B della Coppa d’Africa, Malawi e Senegal si sono dati appuntamento martedì 18 gennaio al Kouekong Stadium. Una vittoria per entrambe le squadre a Bafoussam li porterebbe agli ottavi di finale, mentre una parte del bottino potrebbe vedere entrambe le squadre passare alla fase a eliminazione diretta. Il calcio di inizio di Malawi vs Senegal è previsto alle 17. Prepartita Malawi vs Senegal: a che punto sono le due squadre? Senegal Al Senegal sono stati negati tutti e tre i punti nella seconda partita contro la Guinea venerdì, quando le squadre hanno giocato un triste pareggio 0-0. Ancora una volta, gli uomini di Aliou Cisse hanno fatto una prestazione poco convincente simile alla partita di apertura contro lo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 17 gennaio 2022) Separati di un solo punto nel Gruppo B della Coppa d’Africa,si sono dati appuntamento martedì 18 gennaio al Kouekong Stadium. Una vittoria per entrambe le squadre a Bafoussam li porterebbe agli ottavi di finale, mentre una parte del bottino potrebbe vedere entrambe le squadre passare alla fase a eliminazione diretta. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Alsono stati negati tutti e tre i punti nella seconda partita contro la Guinea venerdì, quando le squadre hanno giocato un triste pareggio 0-0. Ancora una volta, gli uomini di Aliou Cisse hanno fatto una prestazione poco convincente simile alla partita di apertura contro lo ...

Advertising

periodicodaily : Malawi vs Senegal: pronostico e possibili formazioni #CoppaDAfrica #CAF #18gennaio - razzano_luigi : @bruttapas Marco comunque secondo i miei calcoli e le mie previsioni, dobbiamo sperare che alla prossima il Senegal… - marco08521497 : In #coppadafrica2022 deludente pari, 0-0 tra #senegal e #guinea. 2-1 del #malawi sul #zimbabwe, 2-0 del #marocco su… - vecchidf : @ngiocoli @micheleboldrin Bingo. Non ci rimane che sperare che i seguenti membri del consiglio per i diritti umani… - FogodoEon : C'est difficile: Senegal empata, e Malawi embola grupo ao bater lanterna -