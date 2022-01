LIVE Camila Giorgi-Potapova 1-0 | Australian Open 2022 in DIRETTA | l’azzurra annulla una palla-break e tiene il primo servizio del match

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Rovescio in rete di. 30-15 Dritto difensivo diche termina out. 15-15 VINCENTE CON IL ROVESCIO DEL! 15-0 Errore di. 1-0 Sbaglia con il drittoildopo averto unanel game iniziale. AD-40vincente di, secondaper l’1-0. 40-40 Errore con il rovescio della classe 2001 di Saratov, seconda parità. 40-AD Sbaglia con il dritto. 40-40 Dritto difensivo in ...