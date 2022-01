LIVE Berrettini-Nakashima 4-6 2-1, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro è avanti di un break! (Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Nakashima tiene il servizio senza problemi. 40-15 Servizio e diritto dell’americano. 30-15 Back corto di Berrettini e Nakashima in difficoltà. 30-0 ROVESCIO LUNGO A CAMPO APERTO DA PARTE DI Berrettini! Un gran peccato dopo il diritto diagonale ad aprirsi il campo. 15-0 Termina in rete il recupero dell’azzurro. 2-0 BREAK CONFERMATO DA Berrettini! Largo il rovescio in recupero dell’americano. 40-15 Bruttissimo rovescio di Nakashima in risposta. 30-15 Errore di diritto del classe ’96 sulla profondità di rovescio dell’americano. 30-0 Servizio e diritto diagonale del romano. 15-0 Settimo ace dell’azzurro. 1-0 DOPPIO FALLO Nakashima E BREAK IMMEDIATO DI ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1tiene il servizio senza problemi. 40-15 Servizio e diritto dell’americano. 30-15 Back corto diin difficoltà. 30-0 ROVESCIO LUNGO A CAMPO APERTO DA PARTE DI! Un gran peccato dopo il diritto diagonale ad aprirsi il campo. 15-0 Termina in rete il recupero del. 2-0 BREAK CONFERMATO DA! Largo il rovescio in recupero dell’americano. 40-15 Bruttissimo rovescio diin risposta. 30-15 Errore di diritto del classe ’96 sulla profondità di rovescio dell’americano. 30-0 Servizio e diritto diagonale del romano. 15-0 Settimo ace del. 1-0 DOPPIO FALLOE BREAK IMMEDIATO DI ...

