Ligue 1, risultati e classifica. Il PSG torna a vincere. Ok il Nizza, pari del Marsiglia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il paris Saint - Germain riprende a correre in Ligue 1 . Dopo il pareggio contro il Lione che aveva aperto il 2022, i parigini hanno sconfitto il Brest e si trovano ora a +11 in classifica sul Nizza , ...

PSGRelay : RT @GlobalShowGSRa1: Ligue 1 2021/22: 21a Giornata - GlobalShowGSRa1 : Ligue 1 2021/22: 21a Giornata - sportface2016 : #Ligue1 2021/2022, i risultati di giornata: #Lione passa 1-0 a #Troyes, al #Lille non basta il gol di #Botman per v… - tcm24com : Ligue 1, ecco i risultati di oggi #ligue one francese - CalcioPillole : I risultati domenicali della #Ligue1: #Monaco travolgente, #Metz garibaldino -