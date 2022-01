«Hai tradito la Lega, devi morire», nuove minacce contro Fedriga dopo quelle No vax. Zaia: «Tira una brutta aria» (Di lunedì 17 gennaio 2022) nuove minacce al governatore Massimiliano Fedriga. Questa volta è stato accusato di «aver tradito la Lega», con riferimento al fatto di fare parte della frangia del partito a favore dei vaccini anti Covid. «devi morire», gli hanno scritto sul muro esterno di un supermercato a Majano (Udine). Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri e e gli agenti della Digos. «Purtroppo, ancora una volta, rivolgo la mia solidarietà personale e istituzionale al Presidente Fedriga per le nuove minacce ricevute. Da tempo Tira una brutta aria, gonfia di odio gratuito, che ormai non risparmia nessuno che rappresenti un’istituzione», ha commentato il governatore veneto, ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 gennaio 2022)al governatore Massimiliano. Questa volta è stato accusato di «averla», con riferimento al fatto di fare parte della frangia del partito a favore dei vaccini anti Covid. «», gli hanno scritto sul muro esterno di un supermercato a Majano (Udine). Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri e e gli agenti della Digos. «Purtroppo, ancora una volta, rivolgo la mia solidarietà personale e istituzionale al Presidenteper lericevute. Da tempouna, gonfia di odio gratuito, che ormai non risparmia nessuno che rappresenti un’istituzione», ha commentato il governatore veneto, ...

