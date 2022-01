GF Vip: Delia Duran, il Triangolo e Tutte le News Dal Reality! (Di lunedì 17 gennaio 2022) A pochissime ore dalla nuova diretta del Gf Vip, i concorrenti si sono lasciati andare a confidenze e a scontri infuocati. Tra i retroscena che sono emersi a ridosso della nuova puntata, uno riguarda Delia Duran e il suo rapporto con Alex Belli. La modella ha confidato a Manila di avere avuto un rapporto intimo a tre insieme ad un’altra donna e al marito Alex. Un ménage a tre insomma. Ciò che invece ha colto di sorpresa è l’indiscrezione secondo la quale la nostra Katia Ricciarelli potrebbe abbandonare anticipatamente il reality. Ecco Tutte le novità di queste ultime ore! Rivelazioni piccanti di Delia Duran! A poche ore della diretta, come sempre, emergono alcuni interessanti retroscena riguardanti alcuni Vipponi. L’ingresso di Delia Duran ha scosso e non poco le ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 17 gennaio 2022) A pochissime ore dalla nuova diretta del Gf Vip, i concorrenti si sono lasciati andare a confidenze e a scontri infuocati. Tra i retroscena che sono emersi a ridosso della nuova puntata, uno riguardae il suo rapporto con Alex Belli. La modella ha confidato a Manila di avere avuto un rapporto intimo a tre insieme ad un’altra donna e al marito Alex. Un ménage a tre insomma. Ciò che invece ha colto di sorpresa è l’indiscrezione secondo la quale la nostra Katia Ricciarelli potrebbe abbandonare anticipatamente il reality. Eccole novità di queste ultime ore! Rivelazioni piccanti di! A poche ore della diretta, come sempre, emergono alcuni interessanti retroscena riguardanti alcuni Vipponi. L’ingresso diha scosso e non poco le ...

