Foggia | Lamorgese ha presieduto il comitato per la sicurezza In prefettura

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dal ministero dell’Interno: 17 Gennaio 2022 TemiUltimo aggiornamento Lunedì 17 Gennaio 2022, ore 10:04 In vista delle misure da assumere per intensificare l’attività di prevenzione e di controllo del territorio Il ministro dell’Interno, Luciana, è oggi inper ilprovinciale per l’ordine e lapubblica, durante il quale saranno valutate le misure da assumere per intensificare l’attività di prevenzione e di controllo del territorio, potenziando la strategia di contrasto già attivata. Alparteciperanno anche il capo della Polizia – direttore generale della Pubblica, i comandanti generali dell’Arma dei Carabinieri e della ...

Il ministro dell'Interno Lucianaha presieduto questa mattina in questura aun comitato provinciale straordinario per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dopo una serie di attentati compiuti nei confronti di ...... in occasione della visita oggi del ministro dell'Interno, Luciana, per partecipare al ...antiracket Fai "Luigi e Aurelio Luciani" e a un incontro con gli studenti all'Università di. Il ...Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, è oggi in prefettura a Foggia per il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, durante il quale saranno valutate le misure da assumere per ..."C'è tanta aspettativa da questo comitato provinciale, lo vediamo, lo sentiamo e ce ne rendiamo conto per la presenza di tanti giornalisti. Io ritengo una cosa: lo Stato, oggi come oggi, non può che f ...