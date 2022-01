Famiglia No Vax distrutta dal Covid. L'unica superstite: "Ognuno fa le sue scelte" (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Ognuno fa le sue scelte. Non voglio parlare delle cause della morte di mio figlio per rispetto delle sue decisioni. Non ho niente da dire. Tanto vi inventate sempre tutto”. Mamma Rinuccia aveva parlato così della morte del figlio Marco, 42 anni. Ora si ritrova, scampata alla terapia intensiva, a essere l’unica sopravvissuta della Famiglia al Covid. Tutta la sua Famiglia, originaria di San Francesco al Campo, piccolo paese di nemmeno 5 mila abitanti poco distante da Torino, dai nonni al nipote, avevano deciso di non vaccinarsi, ed è stata colpita duramente dal coronavirus. Ultimo a morire il marito Giuseppe Ferrero, 69 anni, ricoverato due settimane fa nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Ciriè dove venerdì è morto a causa delle complicanze portate dal virus. Prima di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) “fa le sue. Non voglio parlare delle cause della morte di mio figlio per rispetto delle sue decisioni. Non ho niente da dire. Tanto vi inventate sempre tutto”. Mamma Rinuccia aveva parlato così della morte del figlio Marco, 42 anni. Ora si ritrova, scampata alla terapia intensiva, a essere l’sopravvissuta dellaal. Tutta la sua, originaria di San Francesco al Campo, piccolo paese di nemmeno 5 mila abitanti poco distante da Torino, dai nonni al nipote, avevano deciso di non vaccinarsi, ed è stata colpita duramente dal coronavirus. Ultimo a morire il marito Giuseppe Ferrero, 69 anni, ricoverato due settimane fa nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Ciriè dove venerdì è morto a causa delle complicanze portate dal virus. Prima di ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, famiglia No Vax nel Torinese: morti nonni, figlio e nipote - LaStampa : Morti i nonni e il nipote, il Covid fa strage nella famiglia No Vax - HuffPostItalia : Famiglia No Vax distrutta dal Covid. L'unica superstite: 'Ognuno fa le sue scelte' - gioross73 : RT @SkyTG24: Covid, famiglia No Vax nel Torinese: morti nonni, figlio e nipote - SorryNs : RT @metaanto: Telefonata di pochi minuti fa di amica convinta pro Vax e tri vaccinata. A Natale si è ammalata con tutta la famiglia finendo… -