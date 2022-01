Cusano Mutri | donna ritrovata senza vita | si è impiccata nella mansarda di casa

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn)- Probabile ennesimo suicidio in provincia. Un’anzianadiè statadai suoi familiaripropria abitazione. Inutili purtroppo tutti i tentativi di soccorso da parte del personale del 118. La, che viveva da sola, non dava notizia di se da qualche ora, pertanto i familiari sono entrati ine hanno fatto la tragica scoperta. I Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita sono intervenuti e hanno avviato le indagini per fare chiarezza sull’accaduto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

