Ultime Notizie dalla rete : Covid Poste Covid: Poste Cina, sanificare tutta corrispondenza estera L'autorità postale cinese ha emesso un ordine per garantire che tutta la corrispondenza dall'estero sia sanificata nel mezzo dei timori sulla variante Omicron del Covid - 19, rafforzando la disinfezione, la ventilazione e i test sui lavoratori del settore. Il singolo caso di Omicron rilevato finora a Pechino è stato fatto risalire ad un documento proveniente ...

Quando sono le adolescenti a farsi del male (17/01/2022) Il Covid è stato come accendere un fanale che illuminasse i contorni di una crisi fino ad allora ... di solitudine e di assenza di senso senza che fossero state poste le basi reali per una crescita. ...

Covid: Poste Cina, sanificare tutta corrispondenza estera - Asia ANSA Nuova Europa Oristano. Controlli e sanzioni su misure anti Covid, Prefetto: "Bilancio ampiamente positivo"

“Caos tamponi a Dolianova, e i bimbi perdono giorni di scuola” “Tempi troppo lunghi per effettuare il tampone t0, e intanto i bambini restano in quarantena e noi genitori a casa dal lavoro senza congedo” ...

