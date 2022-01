Covid, Briatore: “Ecco perché non ci dicono che siamo in lockdown” (Di lunedì 17 gennaio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/01/Bria-1.mp4 In fondo serve solo il coraggio di dirlo: l’Italia è in lockdown. Una forma diversa da quello di due anni fa, diversa anche da quello delle zone rosse della seconda ondata. Ma comunque un lockdown: burocratico, nascosto, celato dietro il “green pass”, il “super green pass” e le folli regole che tengono positivi e “contatti stretti” in isolamento per settimane. Flavio Briatore lo ha spiegato senza mezzi termini, ieri, durante l’intervento a Controcorrente: “Hanno fatto un lockdown però non lo chiamano così perché non hanno soldi per pagare i ristori…”. Ne ha per tutti, l’imprenditore. Mentre in Inghilterra trattano il virus come una forma influenzale e aboliscono il green pass, in Italia non si fa altro che parlare di ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 17 gennaio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/01/Bria-1.mp4 In fondo serve solo il coraggio di dirlo: l’Italia è in. Una forma diversa da quello di due anni fa, diversa anche da quello delle zone rosse della seconda ondata. Ma comunque un: burocratico, nascosto, celato dietro il “green pass”, il “super green pass” e le folli regole che tengono positivi e “contatti stretti” in isolamento per settimane. Flaviolo ha spiegato senza mezzi termini, ieri, durante l’intervento a Controcorrente: “Hanno fatto unperò non lo chiamano cosìnon hanno soldi per pagare i ristori…”. Ne ha per tutti, l’imprenditore. Mentre in Inghilterra trattano il virus come una forma influenzale e aboliscono il green pass, in Italia non si fa altro che parlare di ...

