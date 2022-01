Cardito | bimbo di 7 anni ucciso dal patrigno a bastonate | la salma potrebbe essere riesumata

Advertising

Potrebbe essere riesumata e sottoposta ad altri esami la salma del piccolo Giuseppe Dorice, ildi sette anni ucciso a bastonate dal patrigno Tony Essobti Badre , il 27 gennaio 2019, a, in provincia di Napoli. Lo scorso 26 novembre, la seconda sezione della Corte di Assise di ...Potrebbe essere riesumata e sottoposta ad altri esami la salma del piccolo Giuseppe Dorice, ildi sette anni ucciso a bastonate dal patrigno Tony Essobti Badre, il 27 gennaio 2019, a, in provincia di Napoli. Lo scorso 26 novembre, la seconda sezione della Corte di Assise di Napoli ...I giudici della Corte d'assise d'Appello di Napoli hanno conferito l'incarico a due consulenti per accertare le cause del decesso del piccolo Giuseppe Dorice: il corpo potrebbe essere riesumato ...Il corpo di Giuseppe Dorice, il bimbo ucciso dal patrigno a botte a Cardito (Napoli) nel 2019, potrebbe essere riesumato: disposti nuovi accertamenti ...