(Di lunedì 17 gennaio 2022) Da quando ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, molti utenti sui social si sono accorti che tra Nathalye Sonianon scorra affatto buon sangue. Dopo le ripetute frecciatine lanciate durante alcune dirette su Instagram, l’opinionista del Grande Fratello Vip ha punzecchiato lain puntata, sminuendo il valore artistico del gruppo composto da Miriana Trevisan e appunto Nathaly rispetto a quello capitanato da Katia Ricciarelli. Nelle ore successive, a diretta ormai conclusa, Nathalysi è resa protagonista di una replica destinata a far discutere. Nathaly, battuta al vetriololaMentre era in giardino a prendere il sole insieme agli altri concorrenti del ...

Advertising

tuttopuntotv : Caldonazzo contro Bruganelli: “Troverò anche io qualcuno con un aereo privato” #GFVip6 #GFVip - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli contro Nathalie Caldonazzo: “Non sei Julia Roberts, io i regali non te li fac… - AnnaM23189 : RT @IBannati: Nn solo. Ha cercato di manipolare il gruppo contro la Caldonazzo insinuando e sempre sibillina mettendo ombre sulla Caldonazz… - IBannati : Nn solo. Ha cercato di manipolare il gruppo contro la Caldonazzo insinuando e sempre sibillina mettendo ombre sulla… - infoitcultura : GF Vip, Sonia Bruganelli contro Nathaly Caldonazzo: 'Voleva regali da me' -

Ultime Notizie dalla rete : Caldonazzo contro

Laè stata una delle poche concorrenti a prendere una posizione nello scontro tra le principesse Selassié e Miriana,Katia Ricciarelli, Manila e Soleil. Sappiamo che in passato ha già ...GF Vip, Sonia BruganelliNathaly: "Voleva regali, si crede Julia Roberts" Fuoco e fiamme al Grande Fratello Vip. Continua la guerra a distanza tra l'opinionista Sonia Bruganelli e ...Nathaly Caldonazzo vanta una lunga carriera, ed è oggi molto amata e famosa: ma sapete che cosa faceva prima del successo in televisione?Miriana e Nathaly contro Sonia Bruganelli: “E’ acida, non mi piace!” – VIDEO. Durante la diretta del Grande Fratello Vip dello scorso venerdì sera, Sonia Bruganelli ha evidenziato la mancanza di carri ...