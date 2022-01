Calciomercato Juventus | porte girevoli | ecco il colpo per Allegri

(Di martedì 18 gennaio 2022) Laè sempre alla ricerca di un centrocampista per lasciare partire un calciatore che non rientra nei piani di MassimilianoLaè tornata a credere concretamente nella qualificazione alla prossima Champions League, legata alla classificazione ai primi quattro posti o alla vittoria nella massima competizione per club. Maxha ridotto il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : La @Juventus ha ancora nel mirino Denis #Zakaria: Il possibile arrivo dello svizzero è legato all'uscita di #Arthur - GiovaAlbanese : Azione di disturbo su #Dybala a parte, la vera sfida di #Marotta alla dirigenza della #Juventus è per Gianluca… - DiMarzio : .@Juventus, rinnovo #Dybala: i nuovi scenari - cicciopuz : RT @DiMarzio: .@Juventus, rinnovo #Dybala: i nuovi scenari - CalcioOggi : Juventus, Rovella e Zakaria per il centrocampo. Resta viva l'idea Martial - Sky Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Parallelamente lasi muove per Denis Zakaria . Lo svizzero, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach, continua a essere un profilo gradito ai bianconeri che hanno riattivato ...11 aprile 2009, Genoa -. Motta è un centrocampista rossoblù e al 29', sullo 0 - 0, Mesto viene steso al limite dell'area, il pallone finisce a Thiago che calcia in porta e segna. L'arbitro ...Non ho visto la gara Milan-Spezia, ma l’errore compiuto da Serra sembra imperdonabile. In queste situazioni estreme, decisive per l’esito di una gara e di un campionato, il Var dovrebbe intervenire pe ...Il futuro del numero 10 bianconero deve dimostrare di valere le cifre di cui stanno parlando il club ed il suo agente ...