Buon compleanno a Michelle Obama | la First Lady diventata un’icona della moda

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Moglie di Barack, ex presidente degli Stati Uniti,, è stata la prima donna afroamericana a ricoprire il ruolo dialla Casa Bianca. Oggi la donna compie 58 anni, ed amata tutt’oggi dal popolo americano per essere un esempio di forza e determinazione, oltre che di eleganza.comunica la propria tenacia attraverso laÈ stata accanto al marito Barack, durante tutto il mandato presidenziale, prima durante e dopo,un’ispirazione per molti cittadini americani. Rappresenta infatti una donna, forte, determinata, attiva da sempre nel campo sociale, e allo stesso tempo una donna comune, in grado di comunicare con un linguaggio ...

Advertising

juventusfc : Quante corse, quante emozioni, quante vittorie ?? Buon compleanno, @LichtsteinerSte ???? - teatrolafenice : ?? Buon compleanno a Ryuichi Sakamoto! Nel 1987 vinse l'Oscar grazie alla colonna sonora del film 'L'ultimo imperato… - sscalciobari : ???? La storia si scrive con il sudore e il lavoro quotidiano, con la volontà, la passione e il coraggio di inseguir… - coso_cosi : @monicanonmolla @soloioenessuno Buon compleanno - DSA524 : @SaraImperfetta Buon compleanno tanti tantissimi auguri -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno

Samp News 24

'Posh Spice' ha pubblicato sul suo profilo Instagram un vecchio scatto del 1998 di Mario Testino, per augurarealla ex compagna di band, Melanie C. A far vibrare il cuore delle ...La classe 1972 di Santa Croce di Magliano auguraa Flaviano Cappiello che oggi - 17 gennaio 2022 - arriva al fantastico traguardo dei 50 anni!!Abbiamo scelto questa foto con la maglia della mitica Turris perché, per noi e per i tanti ...Giulia De Lellis è bloccata a casa perché ha il Covid. E' in isolamento, non può vedere nessuno. Così, per festeggiare il suo compleanno ha deciso di regalare ai fan un balletto senza veli. “Accolgo i ...Nel giorno che celebra Martin Luther King, l'America ricorda una leggenda dello sport, icona contro il razzismo. Dall'oro di Roma al "Rumble in the Jungle" contro Foreman, le immagini della carriera d ...