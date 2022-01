Bonifiche in Mar Piccolo Associazioni di categoria e sindacati chiedono al ministro Carfagna urgente convocazione del Cis

(Di lunedì 17 gennaio 2022) “Circa mille le famiglie legate ad una vicenda che paradossalmente appare sempre più difficile da risolvere. Non da oggi, ma da dieci anni ormai tutti gli operatori legati al settore della pesca e della mitilicoltura non hanno più certezze. Il sequestro dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto, e dunque l’inchiesta giudiziaria “Ambiente Svenduto”, ha scoperchiato il vaso di Pandora, costringendo tutti a prendere coscienza dei gravissimi danni prodotti in termini di inquinamento al Mar. Danni che, a volerla dire tutta, non sono stati provocati solo dall’acciaieria, ma anche e soprattutto dall’Arsenale militare.Dall’estate del 2012, di fronte al disastro provocato all’ambiente e alla storica produzione legata soprattutto al primo seno del Mar,nulla è cambiato. Grande il danno di immagine causato al territorio, che si è ...

Advertising

TarantiniTime : Bonifiche in Mar Piccolo. Associazioni di categoria e sindacati chiedono al ministro Carfagna urgente convocazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonifiche Mar

Corriere di Taranto

Legambiente: "Ledel Sin di Taranto e, in particolare delPiccolo, continuano a non vedere l'inizio nonostante i milioni di euro già stanziati a tale scopo"Sono ledel Sito di interesse Nazionale di Taranto e, in particolare delPiccolo, che continuano a non vedere l'inizio nonostante le decine di milioni di euro già stanziati a tale scopo,...Il presidente dell’Authority sollecita tempi rapidi per bonifiche e nuovo piano regolatore. "Oggi molte aziende stanno rientrando" ...Dopo un anno i fatti mi hanno dato ragione ma non ci voleva la palla di cristallo per conoscere l'esito di questa vicenda in danno a Taranto compiuta dall'ex sottosegretario Mario Turco che nell'eserc ...