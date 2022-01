Barra, coltiva piante di marijuana in cantina e nasconde droga in casa: arrestato un 47enne (Di lunedì 17 gennaio 2022) Cronaca di Napoli: la Polizia ha arrestato nel quartiere Barra un 47enne che coltivava piante di marijuana in cantina nascondendo poi la droga in casa. Ieri mattina gli agenti dei Commissariati San Giovanni-Barra e Ponticelli, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in Leggi su 2anews (Di lunedì 17 gennaio 2022) Cronaca di Napoli: la Polizia hanel quartiereunchevadiinndo poi lain. Ieri mattina gli agenti dei Commissariati San Giovanni-e Ponticelli, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in

