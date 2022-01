Australian Open 2022: Lorenzo Sonego, è un debutto vincente! Sam Querrey superato in tre set più nettamente di un anno fa (Di lunedì 17 gennaio 2022) Come nel 2021, meglio del 2021. Lorenzo Sonego ritrova Sam Querrey un anno dopo che i due si erano affrontati sempre al primo turno degli Australian Open. Ma, nel 2022, il risultato è ancora più netto: 7-5 6-4 6-4 allora, 7-5 6-3 6-3 ora, con una prospettiva di secondo turno piuttosto interessante e legata al tedesco Oscar Otte o al rappresentante di Cina Taipei, nota internazionalmente come Taiwan, Chun-Hsin Tseng, beneficiario di una wild card. Primo set particolarmente lottato, quello tra il torinese e l’americano, con diversi scambi decisamente combattuti e qualche riga che arriva sparsa per il campo. Due le palle break a disposizione di Querrey nel sesto gioco, una quella a favore di Sonego nel nono, ma l’affondo decisivo arriva ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) Come nel 2021, meglio del 2021.ritrova Samundopo che i due si erano affrontati sempre al primo turno degli. Ma, nel, il risultato è ancora più netto: 7-5 6-4 6-4 allora, 7-5 6-3 6-3 ora, con una prospettiva di secondo turno piuttosto interessante e legata al tedesco Oscar Otte o al rappresentante di Cina Taipei, nota internazionalmente come Taiwan, Chun-Hsin Tseng, beneficiario di una wild card. Primo set particolarmente lottato, quello tra il torinese e l’americano, con diversi scambi decisamente combattuti e qualche riga che arriva sparsa per il campo. Due le palle break a disposizione dinel sesto gioco, una quella a favore dinel nono, ma l’affondo decisivo arriva ...

